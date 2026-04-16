◇パ・リーグオリックス7―1西武（2026年4月16日京セラD大阪）オリックス・紅林が、2試合ぶりのスタメンで3打点と躍動した。1点劣勢の4回2死一、二塁で、菅井の直球を左中間に運んで決勝の2点適時二塁打。2点リードの8回無死一、三塁でも中堅への適時二塁打でとどめを刺した。試合前時点で打率・192、得点圏にいたっては・100（10打数1安打）。この日も2回無死満塁で捕邪飛にたおれていただけに、「ずっとヒットを打って