俳優・大森南朋（54）の妻で女優の小野ゆり子（36）が16日までに自身のインスタグラムを更新し、長女が小学校に入学したことを報告した。「この春娘がピッカピカの1年生になりました」と伝え、「自分の脚で通学する背中が頼もしくて、毎朝胸がきゅっとなります。瞬く間に自分の世界を広げていくのだろうと思うとすでに少し寂しいけど、新しい毎日にときめいている姿があまりにも愛おしいです」と我が子の成長に感無量の心境を