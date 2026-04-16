「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）“イケヤマジック”がまた、さく裂した−。下位打線が機能してそれが決勝点になった。この夜のオーダーのポイントは「８番・投手」だった。二回に難敵・デュプランティエから先取点をつかみ取った。２死一塁の場面で「８番・投手」で先発した松本健が左前に鮮やかに運びＨランプを点灯させた。右腕にとってのプロ初安打。一、二塁と好機が広がり、続く９番・丸山和の左前適時