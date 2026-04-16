松戸競輪場のF2ミッドナイト「仲間と繋がるTIPSTAR杯」が開幕した。オープニングの1Rは北岡マリアが5番手から捲って1着。マークした高橋朋恵（31＝東京）が2着に入った「恵まれました。初手で2番手を取ったら北岡さんが来てくれたので入れました。コーナーで踏んで行くので必死でした。この開催の前に浦部（郁里）さんや川上いちごさんと練習したのも良かった」川上は130回生で卒業記念レースを制した期待の新人。高橋もい