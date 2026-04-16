◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人が昨年から甲子園での阪神戦１０試合連続１点差試合となった接戦を制し、阪神に２連勝でカード勝ち越しを決めた。４番・ダルベックが初回に１４打席ぶりの安打となる先制３号３ランを放つなど猛打賞と目を覚ました。初回に３点の援護をもらった先発の田中将大投手は１５日の雨天中止からスライド登板で、いきなり佐藤に技ありの２ランを浴びたが、その後は粘って