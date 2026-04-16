俳優の新川優愛さん（32）が、平祐奈さん（27）、トラウデン直美さん（26）と共に、10代のミスコンテスト『2027ミス・ティーン・ジャパン』の開催発表会に登場しました。今年で16回目の開催を迎えるコンテストは、13歳から19歳までを対象に、全国各地で地方大会を行い、選ばれたファイナリストが東京での決勝大会に挑みます。去年に引き続き、応援アンバサダーと特別審査員を担当する新川さんは「今年もまたやらせていただけるとい