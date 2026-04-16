遊園地のコーヒーカップで三半規管が限界に――。フジテレビの動画配信サービス・FODドラマ『転校生ナノ』(24日20:00〜)の完成披露試写会が16日、東京・台場の同局で行われ、主演の仲島有彩と監督陣が登壇。仲島は強風の中で何度も撮り直しが発生し、仲島は「後半はヘトヘトになってました」と苦笑いで舞台裏を明かした。仲島有彩このドラマは、学園という閉鎖空間を舞台に、ある日突然クラスにやってきた謎の転校生“ナノ”によっ