◇セ・リーグヤクルト2―0DeNA（2026年4月16日神宮）「マツケンサンバ」の軽快なリズムに乗って、ヤクルト先発の・松本健が投打で活躍した。2回2死一塁でプロ初安打となる左前打。続く丸山和の先制打を演出した。「野球を始めた頃から打撃は悪くて…。たまたま。なにを打ったのかも分かっていない」打席に入る際の登場曲は「マツケンサンバ」。新人の頃から使用しているが「それこそ本当に（打撃で）打てる気はしな