ホンダは１６日、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプの新型の電気自動車（ＥＶ）「インサイト」を、１７日に発売すると発表した。中国の工場で生産した車両を逆輸入する。ホンダが現在、国内で販売するＥＶは軽自動車の２車種で、インサイトは３車種目となる。インサイトは中国で販売しているＥＶ「ｅ：ＮＳ２」がベースで、右ハンドルに変更するなどして日本仕様にした。３０００台の限定販売で、航続距離は最大５３５キロ・