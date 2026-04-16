元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。見事な再起戦勝利を飾った那須川天心（27＝帝拳）の“SNSバッシング”を一喝した。天心のエストラダ戦勝利を「フルマークでもおかしくない」と称賛した畑山氏。どうしても言いたいことがあった。「天心、かわいそうにさあ。試合の2週間か3週間前くらいにテレビ出たらSNSでバッシング上がったんでしょ？“大丈