「プロレス・ＦｏｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」（１６日、後楽園ホール）元プロレスラーの小橋建太（５９）による完全プロデュース興行で、現在の女子プロレス最高峰の三つどもえが実現した。昨年、女子で史上初のプロレス大賞ＭＶＰに輝いたスターダムのワールド王者・上谷沙弥（２９）が、フリーの“太陽神”Ｓａｒｅｅｅ（２９）、センダイガールズの“怪物”橋本千紘（３３）と３ＷＡＹマッチで激突。場外戦も含めて、めまぐ