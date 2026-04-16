お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が、16日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・00）に出演し、東日本大震災当日の出来事を話した。番組には女優の森尾由美がゲスト出演。11年にTBS系ドラマ「遺品整理人谷崎藍子」で共演歴があり、思い出話を語り合った。撮影は関西で行われたという。大久保は「まさに2011年の震災の時で。私はクランクアップした日に、2011年…まさに3.11。