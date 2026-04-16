◇セ・リーグヤクルト2ー0DeNA（2026年4月16日神宮）ヤクルトの守護神・キハダはいつものようにブルペンから全力疾走でマウンドに向かった。2―0の9回。全投球の9割超がストレートの「直球王」は、この日も17球全てが直球だった。最速154キロの剛球で、最後は2死一、二塁で宮下を右飛。22年の大勢（巨人）に並ぶ初登板から7試合連続セーブのプロ野球タイ記録だ。しかも全て無失点に抑えている。「チームに貢献しよう