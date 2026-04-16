◆パ・リーグロッテ５―３日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテの５年目・八木彬投手（２８）がプロ初勝利を挙げた１５日に引き続き２日連続で勝ち投手となった。これはドラフト制後では６人目、球団ではそれ以前を含めて初の珍記録となった。「めちゃめちゃ珍しいことしてるなと思います。そういうこともあるんやなという感じですね」。照れくさそうに言った。先発した細野に代わり５回から２番手で登板。ツーシームで