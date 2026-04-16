◆パ・リーグオリックス７―１西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックス・広岡大志内野手が「１番・三塁」で先発したが、１打席で交代した。球団は腰の張りを感じたため、大事を取ったことを発表した。初回、西武・菅井のチェンジアップを引っかけて遊ゴロ。３回の守備前に岸田監督が西野への交代を告げた。指揮官は「検査に行ってからの判断になると思う」と説明。試合中に大阪市内の病院で検査を受け、１７日からのソフ