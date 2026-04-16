◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝４月１６日、栗東トレセンサイモンザナドゥ（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）は、当初は１５日に追い切る予定だったが、爪の違和感から木曜追い切りに変更した。坂路で加藤祥太騎手（レースは池添謙一騎手）が乗り、坂路でマーゴットショット（３歳未勝利）と併せ馬。５５秒２―１２秒４で併入した。追い切り前