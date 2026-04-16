【モデルプレス＝2026/04/16】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が、ソロEP『東京』を6月8日にリリースすることが決定した。【写真】5人組アイドルメンバー、初パッケージEPジャケ写◆吉田仁人、初パッケージEPリリース決定本作「東京」は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。収録楽曲は前作同様、全曲吉田本人が作詞作曲を手がけた。同作で吉田は、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安