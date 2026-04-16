ドル円のピボットは１５８．８３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:49現在） ドル円 現値159.08高値159.13安値158.27 160.24ハイブレイク 159.69抵抗2 159.38抵抗1 158.83ピボット 158.52支持1 157.97支持2 157.66ローブレイク ユーロ円 現値187.45高値187.65安値187.11 188.24ハイブレイク 187.94抵抗2 187.70抵抗1 187.40ピボット 187.16支持1