きょうの為替市場、ドル円は東京時間に一旦１５８円台前半まで下落したものの、海外時間にかけて買い戻され、１５９円台に戻している。 東京時間の下落については、前日のワシントンでの日米財務相会談とその後の片山財務相や三村財務官の発言に市場は関心を寄せていたようだ。このところの中東情勢の混乱に原油高・円安の流れが形成され、ドル円は１６０円に再接近。それに伴う介入への思惑が市場に浮上しているようだ。