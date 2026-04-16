◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月16日甲子園）阪神の小幡竜平内野手（25）が、3月29日の巨人戦（東京ドーム）以来のスタメン出場となった。「（スタメンは）久しぶりでしたけど、やってることは変わらないんで、そのままです」5回1死では、巨人先発・田中将の低め変化球に上手く反応し、左前打をマーク。バットで存在感を示し「とにかく塁に出てランナーがいなければチャンスメークですし、そこの役割は把握した上