ジャーナリストの田原総一朗氏が１５日、９２歳の誕生日を迎え、元フジテレビアナウンサー・長野智子、元東京都知事の猪瀬直樹氏らがお祝いに集まり、盛大な誕生会が開かれた。長野はヒョウ柄のブラウスで出席。グレーのセーターの田原氏と、元テレビ朝日アナウンサーで、現在はＴＢＳ「ＮＥＷ２３」のメインキャスターを務める小川彩佳アナとの３ショットを１６日、Ｘに投稿した。小川は田原が差し出した手を両手で包むように