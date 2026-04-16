母は軽度の脳梗塞でしばらく入院することになった▶▶この作品を最初から読む『“生きづまる”私たち』〜ゆうこの重荷1話【全3話】夫の態度、ワンオペ育児、小1の壁、親やママ友との関係…日常のなかでうまれたちょっとしたモヤモヤが積み重り、いつの間にか心の余裕をなくしていることはありませんか？そんな身動きが取れずに“生きづまる”女性の前に、謎の女性マダムスズコが現れ、心に寄り添うひと言を届けます。