俳優の真木よう子が、参加者のある男性に対して不思議な魅力があるといい、「恋してるかも」と衝撃の告白をした。【映像】真木よう子が恋した男性（映像あり）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を