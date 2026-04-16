高市首相は１６日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、国が備蓄している医療用手袋５０００万枚を５月から放出すると表明した。石油製品を原料とする医療用手袋の供給不安を解消する狙いがある。政府は、世界的な感染症の流行に備え、放出可能な医療用手袋を約５億枚、備蓄している。首相は会合で、「医療機関からの要請を受け付け、タイムリーに放出していく」と述べた。関係閣僚に対しては、「医療分野での目