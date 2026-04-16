◆パ・リーグロッテ５―３日本ハム（１６日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのポランコ外野手が決勝点となる勝ち越しの適時打を放った。３―３の６回２死一、三塁。山本に代わって打席に立ったのはポランコ。斎藤の３球目。１５５キロを左前に運び、勝ち越しに成功し「準備していいスイング。もっとイメージ、打ってグッドシチュエーション」と日本語で喜んだ。どんな１年にしたいかと問われると「たくさん勝って、怪我しないで１