◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―０ＤｅＮＡ（１６日・神宮）ヤクルト・松本健吾投手（２７）が投打で躍動し、４連勝に導いた。まずは０―０の２回２死一塁。マツケンサンバの登場曲で打席へ。デュプランティエの直球を詰まりながらも左前に運ぶプロ初安打を放ち、続く丸山和の先制打を呼び込んだ。４回にも右前打を放ちマルチ安打をマーク。「野球選手とは思えないぐらい打撃が悪いので。自分でも信じられない」と驚きの表情