西武の新外国人右腕・ワイナンス投手が１６日、３軍のセガサミー戦（カーミニーク）で実戦初登板した。先発し、２回３２球を投げ無安打２四死球３奪三振で無失点だった。昨季はヤンキース３Ａでは１８試合に先発し１２勝１敗、防御率１・６３と無双した右腕。今春は１軍の宮崎・南郷キャンプスタートも、右肘のコンディション不良で出遅れオープン戦の登板はなかった。開幕後もファームで調整し、待望の“お披露目”となった。