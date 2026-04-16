◆パ・リーグソフトバンク６―０楽天（１６日・北九州市民球場）ソフトバンクは、先発の大津亮介投手が７回無失点と好投し、今季初の首位陥落の危機を免れた。試合前時点で０・５ゲーム差の２位・楽天との首位攻防戦。大津は、初回から２三振を奪う上々の立ち上がり。ワンシーム、チェンジアップなどもうまく交え、７回で自身初の２ケタとなる１１奪三振。二塁を踏ませず、楽天打線を圧倒した。今季３登板すべて７回を投げ