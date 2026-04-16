「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）は、守りのミスによる失点に、厳しい表情を見せた。１点ビハインドの三回２死二塁、左翼・ヒュンメルが、岩田の左飛をまさかの落球。強風にあおられ、打球はグラブをかすめて顔面を直撃した。痛恨の適時失策で追加点１点を献上し、相川監督は「しっかり守らないと競った試合は取れない。当然、１点も取っていないというのはありますけど、そ