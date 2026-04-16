岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート）の放送直前イベントが東京都内で行われた。イベントの司会者としてタレントＪＰが登場した。ＪＰは昨年のテレビ番組で、「（２３年）１２月後半から４月頭まで、１回収入がゼロになりました」と明かしたことも。昨年５月にはＴＢＳドラマ「イグナイト−法の無法者−」に髪を１・９に分けた、無表情で何を考えているか読めない不気味な国税調査官役