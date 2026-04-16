5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのリーダーとしてグループを牽引し、高い歌唱力で存在感を放つ吉田仁人がソロEP『東京』を6月8日にリリースすることが決定した。【画像】クールな姿…！吉田仁人『東京』ジャケット『東京』は、吉田にとって2作目のソロEPとなる。前作『さえない暮らし』（2025年）同様に、全曲の作詞作曲を吉田が手がけている。本作は、“東京という街で生きる5人の主人公の物語”を切り取った意欲作。東