京都府南丹市で児童の遺体が見つかり、父親が逮捕された事件についてです。【写真を見る】 送検される安達優季容疑者男児遺体遺棄父親は逮捕前に“殺害も認める”供述井上貴博キャスター:死体遺棄の疑いで逮捕されたのは安達結希さん（11）の養父、安達優季容疑者（37）です。▼逮捕容疑死体遺棄の疑い市内・山林など数か所に遺体を遺棄▼認否「私のやったことに間違いありません」殺害も認める供述▼警察によると「防犯カメラ」