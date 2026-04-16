Nothing Japanが4月15日に「NOTHING 2026 SPRING UPDATE」と銘打って新製品発表イベントを開催。スマートフォンの最新モデル「Nothing Phone（4a）」と「Nothing Phone（4a）Pro」の日本発売が発表されました。Phone（4a）は5月8日発売で、8GB+128GBモデルが5万8800円、8GB+256GBモデルが6万4800円。auが4月15日に開始したSIMフリースマホブランド「au Flex Style」が取り扱うほか、オープンマーケットで販売されます。 ▲Phone（4