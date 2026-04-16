ヒルトン東京は、王妃マリー・アントワネットから着想を得たパンが主役のアフタヌーンティー「マリー・アントワネット プティ・ブーランジェリー」を4月14日から提供を開始した。スミレの香りのアイシングをかけたケシの実入りデニッシュや、ミントシロップとレモンアイシングを合わせたクグロフ型で焼いたブリオッシュ、クロワッサン生地で作った器にクリームチーズカスタードを流したフラン、湯田風にアレンジしたオーストリア発