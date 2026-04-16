言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、体の名称から日常的なコミュニケーション、そしてエンターテインメントの分野まで、幅広いカテゴリーから言葉を選びました。それぞれの言葉が使われる場面を想像しながら、空欄に入る共通の音を特定してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かみ□□んと