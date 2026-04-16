去年11月、熊本市の質店でネックレスなどが盗まれた事件で、警察は新たに実行役とみられる19歳の少年を逮捕しました。この事件は去年11月7日の未明、熊本市南区の「質屋かんてい局南高江店」で、金属や宝石が付いたネックレスやブレスレット、あわせて12本およそ560万円相当が盗まれたものです。これまでに住所不定で無職の谷口遼馬容疑者32歳と福岡市の19歳の少年が逮捕されていました。 警察は事件後に逃走していて住所不定