ソフトバンク６―０楽天（パ・リーグ＝１６日）――ソフトバンクが快勝した。一回に柳田の３ランで先制し、その後も着々と加点した。大津が７回無失点、自己最多の１１奪三振で２連勝。楽天の連勝は４で止まった。◇オリックス７―１西武（パ・リーグ＝１６日）――オリックスが３連勝。四回、紅林の２点二塁打で逆転し、八回にも紅林の適時二塁打などで加点した。２年目の寺西が今季初勝利。西武はオリックス戦５連敗。◇ロ