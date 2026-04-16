鉄人・小橋建太の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」（１６日、後楽園ホール）で鈴木みのる（５７）がウナギ・サヤカ（３９）とのミックスタッグで出陣し、今後のベルト取りに意欲を示した。この日、２人は日高郁人＆青木いつ希（ともにショーンキャプチャー）と対戦。場外戦でみのるが日高を羽交い絞めし、試合を見守っていた小橋に「早く！」と共闘を呼びかける。しかし、一瞬の隙をつかれて日高に形