◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）がプロ初出場を果たした。プロ初打席は空振り三振だった。８回の守備から右翼に入り、プロ初出場。初めて経験する伝統の一戦に「飲まれそうになる雰囲気だったんですけど、いつも通り（ボールが）飛んできたのを想像して守れたかなと思います」と振り返った。９回１死二塁での初打席はモレッタから空振り三振を喫した。「