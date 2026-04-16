◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）巨人のボビー・ダルベック内野手が先制の３ランを含む３安打猛打賞を記録した。今季ここまで放った３本のホームランは全て阪神戦という阪神キラーぶりを発揮している。「４番・三塁」で先発出場。初回１死一、二塁で３号先制３ランを放って「ゾーンの上に浮いたボールをうまく捉えられた」と笑みを浮かべた。さらに３―２の３回１死一塁の第２打席では詰まりながらも