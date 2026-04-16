◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―０ＤｅＮＡ（１６日・神宮）三塁を踏めず、散発５安打完封負け。ヤクルトに開幕５連敗を喫した。１点を追う３回２死二塁では、岩田の強風にあおられた飛球を左翼のヒュンメルが落球。打球はグラブをかすめて顔面を直撃し、二塁走者の生還を許した。痛恨の適時失策に相川監督は「取れるアウトをしっかり取らないと、自分たちの首を絞めるだけ。プロ野球なんで」と奮起を求めた。ここまで