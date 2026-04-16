◆体操全日本個人総合選手権第１日（１６日、高崎アリーナ）女子の予選が行われ、１５歳の新星、西山実沙（なんば体操ク）が、合計５５・６５６６点の首位で１８日の決勝に進んだ。最初の跳馬で１４・３００点の全体トップの数字をたたきだし、滑り出すと流れをつかんだ。続く段違い平行棒では、前日の公式練習で合わせ切れずＤスコア（技の難度）を落としてのぞむんだが、完成度の高い演技でまとめ１４・２３３点とこちら