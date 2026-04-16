女性アイドルグループ「マジカル・パンチライン」が１６日、東京・文京区の「ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌ」で「ＬｉＶＥＰＡＲＫ２０２６１０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉＶＥ〜ＳｈｉｎｉんｇＴｈｅＭａｇｉｃ〜」を行った。リーダー兼プロデューサーの沖口優奈は「みんなのおかげでマジパン１０周年を迎えることができました。本当にありがとう」と感謝。「アイドル１０年生になりました。たくさんの人に