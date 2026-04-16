プロボクシングの三迫ジムは、６月９日に東京・後楽園ホールで開催される「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを１６日、発表した。メインイベントのウエルター級８回戦では、元東洋太平洋・ＷＢＯアジアパシフィック・日本スーパーライト級王者・永田大士（３６）＝三迫＝が元日本ウエルター級暫定王者で日本同級６位の小畑武尊（２７）＝ダッシュ東保＝と対戦する。セミファイナルの同級８回戦では、前日本ユース同級王者・