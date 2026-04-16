◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）阪神のイーストン・ルーカス投手が、５回７安打４失点で２敗目を喫した。前日の１５日に登板予定だったが雨天中止でスライド。来日初勝利を目指したが、立ち上がりに苦しんだ。先頭の松本剛、佐々木に連続四球を与え、１死一、二塁からダルベックに左翼席へ３ランを浴びた。「初回の入り方でいい仕事ができていないことが続いている。早く自分の中で問題を見つけて、初