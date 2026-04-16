16日正午過ぎ、熊本市で路線バスが乗用車に追突する事故がありました。バスの乗客12人と乗用車の運転手が軽傷です。事故があったのは、熊本市中央区新町にある交差点付近です。警察によりますと、16日午後0時40分ごろ、段山町のバス停を出て、熊本駅方面に向かっていた路線バスが前を走行していた乗用車が停止した直後に後ろから追突しました。この事故で4歳の子どもを含むバスの乗客12人が軽いけがをしました。また、乗用車を運転