京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、京都府警は１６日、父親の会社員安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めている。捜査関係者によると、逮捕前の任意聴取に殺害を認める供述をしたという。発表では、安達容疑者は３月２３日朝から４月１３日夕までの間、市内の山林などに結希君の遺体を運び、遺棄