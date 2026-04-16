最新のおもちゃが集結する『おもちゃビジネスフェア 2026』が15日・16日に都内で開催されました。今年のトレンドである、大人が懐かしさを感じる“ノスタルジアトイ”を取材しました。ヨッシーが卵の殻を割って生まれてくるおもちゃや、立体的なシールが作れるシールメーカーなど、約2000点の新商品がお披露目された『おもちゃビジネスフェア』。今年のトレンドについて、おもちゃビジネスフェア実行委員長の小林邦広さんに聞くと