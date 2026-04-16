イギリスの公共放送BBCは15日、従業員の約1割にあたる1800人から2000人を削減する計画を明らかにしました。BBCは、財政状況の悪化を背景に、今後2年間で5億ポンド、日本円で約1000億円の経費削減が必要になるとしていて、その一環として人員削減に踏み切るとしています。BBCの従業員は約2万1500人で、今回の削減は全体の約1割にあたります。イギリスメディアは、公共放送局としては過去15年で最大規模の人員削減だと伝えています。