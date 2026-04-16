ソフトバンクは１６日の楽天戦（北九州）に６―０の快勝を収めた。先発・大津亮介投手（２７）が７回４安打無失点の快投。自己最多１１三振を奪って、自身２連勝を飾った右腕は「初回から野手の皆さんが先制点を取ってくれたので気持ち的にすごく楽になり、いいリズムで投げることができました」と攻撃陣の効果的な援護に感謝した。打線は初回に柳田悠岐外野手（３７）の３号３ランで先制すると、２回は野村の適時打で加点し、